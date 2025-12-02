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  Honey World Price map (EUR – USD)/kg

Honey prices from Europe

Here we show you a selection of the best honeys prices of Europe.

Average price: 3,52€/KG


30 Offers: 4,58€/KG
Romania
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ANNUAL HONEY AVERAGE PRODUCTION ≈ 29,760 TONS

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16 Offers: 4,47€/KG
France
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ANNUAL HONEY AVERAGE PRODUCTION ≈ 20,000 TONS

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30 Offers: 2,67€/KG
Ukraine
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ANNUAL HONEY AVERAGE PRODUCTION ≈ 68,000 TONS

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20 Offers: 5,51€/KG
Germany
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ANNUAL HONEY AVERAGE PRODUCTION ≈ 19,600 TONS

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30 Offers: 4,25€/KG
Spain
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Rosemary honey: 6,30€/kg EXW |
Forest honey: 4,00€/kg EXW |
Orange blossom honey: 5,25€/kg EXW |
Wildflower honey: 3,35€/kg EXW |
Eucalyptus honey: 3,20€/kg EXW

ANNUAL HONEY AVERAGE PRODUCTION ≈ 35,000 TONS

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30 Offers: 4,26€/KG
Portugal
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ANNUAL HONEY AVERAGE PRODUCTION ≈ 11,465 TONS

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1

Honey prices from South America

Here we show you a selection of the best honeys prices of South America.

Average price: 3,77USD/KG


25 Offers: 3,25USD/KG
Uruguay
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Eucalyptus honey: USD2.85/kg |
Color from 10mm to 25mm: USD2.85/kg EXW |
Color from 25mm to 34mm: USD3/kg EXW |
Color from 34mm to 60mm: USD2.80/kg EXW |
Color from 60mm to 90mm: USD2.60/kg EXW

ANNUAL HONEY AVERAGE PRODUCTION ≈ 7,900 TONS

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25 Offers: 3,61USD/KG
Brazil
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ANNUAL HONEY AVERAGE PRODUCTION ≈ 60,966 TONS

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25 Offers: 3,32USD/KG
Argentina
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Eucalyptus honey: USD2.85/kg |
Color from 10mm to 25mm: USD2.85/kg EXW |
Color from 25mm to 34mm: USD3/kg EXW |
Color from 34mm to 60mm: USD2.80/kg EXW |
Color from 60mm to 90mm: USD2.60/kg EXW

ANNUAL HONEY AVERAGE PRODUCTION ≈ 75,000 TONS

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7

Honey prices from North America

Here we show you a selection of the best honeys prices of North America.

Average price: 3,83USD/KG


30 Offers: 4,91USD/KG
Canada
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ANNUAL HONEY AVERAGE PRODUCTION ≈ 91,000 TONS

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20 Offers: 3,80USD/KG
Mexico
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ANNUAL HONEY AVERAGE PRODUCTION ≈ 64,000 TONS

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30 Offers: 6,05USD/KG
United States
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ANNUAL HONEY AVERAGE PRODUCTION ≈ 122,000 TONS

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6

Honey prices from Asia / Oceania

Here we show you a selection of the best honeys prices of Asia & Oceania.

Average price: 1,89USD/KG


20 Offers: 2,25USD/KG
Vietnam
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ANNUAL HONEY AVERAGE PRODUCTION ≈ 24,000 TONS

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30 Offers: 22,10USD/KG (MANUKA)
New Zealand
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ANNUAL MANUKA AVERAGE PRODUCTION ≈ 4,000 TONS

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30 Offers: 2,39USD/KG
India
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ANNUAL HONEY AVERAGE PRODUCTION ≈ 133,200 TONS

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30 Offers: 6,18USD/KG
Australia
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ANNUAL HONEY AVERAGE PRODUCTION ≈ 37,000 TONS

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35 Offers: 1,89USD/KG
China
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ANNUAL HONEY AVERAGE PRODUCTION ≈ 462,000 TONS

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30 Offers: 3,19USD/KG
Turkey
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ANNUAL HONEY AVERAGE PRODUCTION ≈ 115,000 TONS

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